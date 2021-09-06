İran'ın batısındaki en büyük tarihi cami, Burucerd kentinde

Luristan, İran'ın hoş bir iklime sahip olan eyaletlerinden ve Burucerd de uzun tarihi ile bu eyaletin doğal cazibelere sahip olan kentlerinden biridiri.

Farklı dönemlerden kalan eski binaların ve tarihi eserlerin varlığı bu kenti ülkenin en eski şehirlerinden biri haline getirmiştir.

İmam Humeyni (r.a) Camii de Burucerd'in tarihi ve muhteşem yapılarından biridir.

Ülkenin batısındaki en büyük tarihi camilerden biri olarak sayılan İmam Humeyni (r.a) Camii Kaçar döneminde yapılmıştır.

İran İslam mimari tarzını yansıtan caminin inşaasında güzel ve benzersiz tuğla, sıva ve fayans kullanılmıştır.

Cami, Burucerd kentinin tarihi binalarından biri olarak birçok turistin ilgisini çekmektedir.

İran’ın ulusal varlıkları listesinde yer alan cami, yaklaşık yedi bin metrekarelik bir alanı kapsayan cami kentin ana çarşısının yakınında yer almaktadır.