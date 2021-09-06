Brezilya-Arjantin maçında yaşanan kaos sonra Lionel Messi'den tepki

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya-Arjantin karşılaşması, Brezilyalı sağlık ekiplerinin sahaya girmesi nedeniyle ertelenirken Messive Lionel Scaloni tepki gösterdi.

Arjantinli futbolcuların soyunma odasına gitmesinin ardından kaptan Lionel Messi sahaya döndü ve Brezilyalı oyuncularla görüştü.

Brezilyalı sağlık ekiplerinin tavrına öfkelenen Arjantinli yıldız, "Biz gidiyoruz. 3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi, maçın başlamasını niye bekliyorlar ki! Bu büyük bir rezalet, burası sirk." ifadelerini kullandı.

Arjantin Milli Takım Teknik Direktöri Scaloni ise "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, otele neden gelmediler?" diyerek sitem etti.

Kaynak: Hürriyet