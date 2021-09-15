Bayern Münih, Barcelona'yı dağıttı!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Barcelona'yı deplasmanda 3-0 yendi.

Bayern Münih, kontrollü başladığı maçın ilerleyen bölümlerinde oyun üstünlüğünü ele aldı. 34. dakikada Leroy Sane'nin pasında Thomas Müller ceza sahası dışında sert vurdu. Defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Ter Stegen'i de yanıltarak ağlarla buluşturdu.

İlk yarıyı Bayern, 1-0 önde tamamlarken; 56'da Robert Lewandowski'nin golü geldi. Musiala'nın uzaktan şutunda top direkten döndü. Robert Lewandowski, dönen topu tek vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını 2-0 öne geçirdi. Polonyalı golcü, Bayern formasıyla üst üste 18. maçında da gol attı. Lewandowski, bu maçlarda 28 kez rakip ağları havalandırırken; Şampiyonlar Ligi'ndeki son 33 maçta da 33 gol kaydetti.

Kaynak: Haber7