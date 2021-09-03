Siyonist güçleri Gazze'de Filistinlilere ateş etti! 1 ölü 15 yaralı

Filistinli onlarca genç, Gazze'nin doğu sınırında bir araya gelerek Siyonist İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı protesto etti. Sınırda meşaleler yakan gençler ayrıca araç lastiklerini ateşe verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail rejimi güçleri, Filistinli gençlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylarda Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan 26 yaşındaki Ahmed Mustafa Salih hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Kaynak: Haberglobal