Hamas'tan Siyonist Rejimin askeri saldırı tehdidine yanıt

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), siyonist işgal rejiminin Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin Gazze'ye yönelik yeni bir operasyon düzenleyebilecekleri yönündeki açıklamalara verdiği cevapta Kochavi'nin tehditlerinin Filistin halkını korkutamayacağını dile getirdi.

Hareketin sözcüsü Abdüllatif El-Kanu' twitter hesabında yayınladığı mesajda Kochavi'nin açıklamalarının medya sektörüne malzeme çıkardığını ancak Filistin halkının da bütün isteklerini elde etmek için mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

El-Kanu' mesajında ayrıca Kudüs kılıcının da kınına girmediğini, direnişin girdiği savaşın seslerinin henüz, büyük sarsıntı geçirmiş ve bunun çalkantılarının hâlâ etkisi altında olan işgal ordusunda yankılanmaya devam ettiğini hatırlattı.

Filistin direnişi, siyonist işgal rejiminin geçtiğimiz Mayıs ayında Gazze'ye yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırıya karşı yürüttüğü mücadeleyi Kudüs Kılıcı Harekatı olarak isimlendirmişti.

Siyonistlere ait Kan televizyonu İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi'nin, protesto eylemlerinin İsrail ordusunu da karşılık vermeye yönelteceğini ve sert bir operasyon düzenlemelerinin söz konusu olabileceğini söylediğini haber vermişti. Habere göre Kochavi sükûnetin ve güvenliğin Gazze'deki sivillerin durumlarının daha da iyileşmesine vesile olacağı ancak protesto eylemlerinin de yeni operasyona kadar varması söz konusu bir karşılık verilmesine neden olabileceği iddiasında bulunmuştu.

Bununla birlikte İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Herzl Halevi de geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, Gazze'yle yeniden karşı karşıya gelmeye arzulu olmadıklarını dile getirmişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi