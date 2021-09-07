Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Pençşir'den gelen haberler endişe vericidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, Pençşir’deki son gelişmeler ve Pakistan'ın Pençşir halkının öldürülmesinde Taliban ile işbirliği yaptığına dair yayınlanan haberlerle ilgili olarak, “Pençşir’den gelen haberler endişe verici. Dün geceki saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi.

Hatipzade, “Afganistan liderlerinin şehadeti çok üzücüdür. Dış müdahale ele alınmalıdır. Biz bu konuyu incelemekteyiz. Afganistan’ın tarihi doğrudan ve dolaylı dış müdahalenin işgalci güçler için yenilgiden başka bir şeyle sonuçlanmadığını göstermiştir. Afganistan halkı bağımsız bir halktır ve Afganistan içişlerine herhangi bir dış müdahale mahkumdur” ifadesini kullandı.

İran'dan IKBY'ye sert uyarı

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, Kuzey Irak'ın terör yuvası haline getirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Tebriz'de kimyasal üretim yapan atölyede patlama

İran'da Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz kentinde kimyasal üretim yapan bir atölyede patlama meydana geldi.

Olaya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Doğu Azerbaycan Eyaleti Acil Durum Kurumu Sözcüsü Vahid Şadiniya, patlama sonucu 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 583 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 27 bin 579 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 111 bin 257'ye vaka sayısı ise 5 milyon 156 bin 986'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 628'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 394 bin 83'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.