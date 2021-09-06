İran'dan IKBY'ye sert uyarı

İran'ın kuzeybatı sınır bölgelerinde silahlı terör gruplarının yeni eylemlerinin artmasının ardından İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, sınır hattını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Tuğgeneral Pakpur, burada yaptığı açıklamada, "Bu durumu tahammül edemeyiz ve terör örgütlerine gereken yanıtı veririz." dedi.

Tuğgeneral Pakpur, sözlerine şölye devam etti:

"Yıllardır küresel istikbar ve yabancı istihbarat servislerine bağlı terör örgütleri Kuzey Irak coğrafyasını İran İslam Cumhuriyeti'nin sınır bölgelerinin güvenlik ile huzurunu bozmak ve burada yaşayan insanlarımızın canını yakmak için kullanıyor. Konuyla ilgili Irak ve IKBY yetkililerine gerekli uyarılar yapılmıştır."

Bağdat ve Erbil'e seslenen Tuğgeneral Pakpur, "Irak hükümeti ve IKBY kendi topraklarında teröristlerin İran'a karşı tehdit ve güvensizlik yaratmasına ve karargâh kurmasına izin vermemelidir. Bu konudaki her türlü ihmalin iki ülke arasındaki iyi komşuluk ve yakın ilişkilere aykırı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Pakpur, "Kuzey Irak'ta yuvalanan İran karşıtı terör örgütlerine karşı kararlı ve güçlü bir yanıt verme olasılığı göz önüne alındığında, bölge sakinlerinden zarara uğramamsı için terör yuvalarından uzak durmalarını istiyoruz." diye konuştu.