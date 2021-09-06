İran: Pençşir'den gelen haberler endişe vericidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün video konferasn yoluyla düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

'Pençşir'den gelen haberler endişe vericidir'

Said Hatipzade, Pençşir’deki son gelişmeler ve Pakistan'ın Pençşir halkının öldürülmesinde Taliban ile işbirliği yaptığına dair yayınlanan haberlerle ilgili olarak, “Pençşir’den gelen haberler endişe verici. Dün geceki saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi.

Hatipzade, “Afganistan liderlerinin şehadeti çok üzücüdür. Dış müdahale ele alınmalıdır. Biz bu konuyu incelemekteyiz. Afganistan’ın tarihi doğrudan ve dolaylı dış müdahalenin işgalci güçler için yenilgiden başka bir şeyle sonuçlanmadığını göstermiştir. Afganistan halkı bağımsız bir halktır ve Afganistan içişlerine herhangi bir dış müdahale mahkumdur” ifadesini kullandı.

İran-UAEA ilişkileri

İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu belirten Hatipzade, “İran Atom Enerjisi Kurumu ve UAEA’nın teknik konular hakkındaki görüşmeleri devam ediyor. İlerideki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısı da sıradan bir toplantıdır. Taraflar yanlış hesaplama yapmamalı ve Viyana görüşmelerini etkileyecek bir yöne gitmemelidir” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin İran ziyaretiyle ilgili bir soruya yanıt olarak, “Sayın Grossi’nin İran ziyareti hakkında henüz bir bilgim yok ve UAEA bu konuda bilgi vermelidir” dedi.

İran Nükleer Anlaşması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran, nükleer anlaşmanın ABD tarafından uygulanmasını sağlamak için yapılan müzakerelere devam edeceğini defalarca ilan etmiştir. Bu görüşmeler İran'ın çıkarlarına hizmet etmelidir. Çünkü bu çıkarlar, ABD tarafından tekrarlanan ihlaller nedeniyle son birkaç yılda sağlanmamıştır. ABD’li taraf, Trump döneminin zihniyetiyle azami yenilgiden başka bir şey elde edemeyeceğini bilmelidir.”

Koronavirüs aşısı alımı

Said Hatipzade, Koronavirüs aşısı alımına ilişkin, önümüzdeki üç hafta içinde ülkeye 20 milyon doz koronavirüs aşısı ithal edileceğini ifade etti.

Erbain etkinlikleri

Hatipzade, Dışişleri Bakanlığı'nın Erbain ziyareti için Irak'a seyahat edilebilmesi için aldığı önlemler hakkında, “İran Dışişleri Bakanı'nın Bağdat ziyareti sırasında ve daha önceki görüşmelerde, hatta benim Bağdat ziyaretim sırasında bu konu ele alındı. Bu merasimin sağlık protokollerine uygun olarak yapılmasına çalışıyoruz” dedi.

Said Hatipzade, Erbain esnasında İran ve Irak arasındaki olası vize iptali hakkında bir soruya şöyle yanıt verdi:

“Ülkelerle vizeleri asla iptal etmeyeceğiz. Ancak tek taraflı olarak bir karar aldık ama bu henüz uygulanmadı. Erbain esnasında vize iptali yerine giriş damgası vurulacak ve vize bedava olacaktır.”