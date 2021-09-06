İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 583 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 27 bin 579 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 111 bin 257'ye vaka sayısı ise 5 milyon 156 bin 986'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 628'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 394 bin 83'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.