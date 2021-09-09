İran'dan IKBY'deki teröristlerin mevzilerine operasyon

İran Devrim Muhafızları Ordusu bir bildiri yayınlayarak, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri İHA Birimi ve Hava Kuvvetleri Topçu Birliği’nin dün düzenlediği bir operasyonda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) teröristlerin mevzilerini 7 adet füzeyle hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bu terör örgütü liderlerinin IKBY yetkililerinin Tahran'ın onların mevzilerini imha etme kararlılığı ve İran karşıtı terör eylemlerine son vermeleri gerektiği konusundaki ciddi uyarılarını gözardı etmesinin ardından Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri İHA Birimi ve Hava Kuvvetleri Topçu Birlikleri dün bir operasyon düzenleyerek bu terörist grupların liderlerinin toplanma ve eğitim merkezini 7 adet füzeyle hedef aldı.

Operasyonda İran'ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturan bu komplo merkezi imha edilirken onlarca terörist de etkisiz hale getirildi veya yaralandı.”

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur birkaç gün önce Bağdat ve Erbil'e seslenerek, "Irak hükümeti ve IKBY kendi topraklarında teröristlerin İran'a karşı tehdit ve güvensizlik yaratmasına ve karargâh kurmasına izin vermemelidir. Bu konudaki her türlü ihmalin iki ülke arasındaki iyi komşuluk ve yakın ilişkilere aykırı olduğunu düşünüyoruz." demişti.

Tuğgeneral Pakpur, "Kuzey Irak'ta yuvalanan İran karşıtı terör örgütlerine karşı kararlı ve güçlü bir yanıt verme olasılığı göz önüne alındığında, bölge sakinlerinden zarara uğramamsı için terör yuvalarından uzak durmalarını istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.