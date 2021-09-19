İran'dan IKBY'deki teröristlere uyarı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) teröristlerin mevzilerine karşı düzenlediği son operasyonuna atıfta bulunarak, “Bu bölgenin yetkilileri ve Irak hükümeti bu teröristlerle mücadele etmek için harekete geçmelidir” dedi.

ABD’lileri bölgedeki üslerinin kapatılması gerektiği konusunda uyaran Tümgeneral Bakıri, “Devrim karşıtı gruplara karşı operasyonlarımızı sürdüreceğiz ve sınırlarda herhangi bir sabotaj eylemine müsamaha göstermeyiz” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Bakıri, “Bu gruplarla yüzleşmek BM Antlaşması’na göre bizim hakkımızdır” ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri İHA Birimi ve Hava Kuvvetleri Topçu Birliği geçenlerde düzenlediği bir operasyonda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) teröristlerin mevzilerini 7 adet füzeyle hedef almıştı.