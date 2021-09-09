ABD askeri politikalarını gözden geçirmelidir

11 Eylül saldırısının üzerinden 20 yıl geçiyor. O zamandan bu yana bu saldırının belirsizlikleri ve Amerikan politikacılarının bu olayda parmağı olduğuna dair çok sayıda güvenlik raporu, makale ve yazı yayınlanmıştır.

11 Eylül olayı, Amerikalıların Batı Asya'nın kontrolünü ele geçirebilmek amacıyla Afganistan'ı işgal etmek için bir bahaneydi.

Asıl soru şu ki, ABD’liler bu şüpheli olaylardan 20 yıl sonra neden 1 trilyon dolar maliyetle Afganistan’dan çekildi. Kolombiya Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Eski Başkanı Profesör Robert Y. Shapiro, Mehr Haber Ajansı’na verdiği demeçte, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin Washington’un bu ülkedeki performanslarının başarısız olduğunu gösterdiğini söyledi.

- ABD, ulus inşası projesi ve terörizmle mücadele bahanesiyle 20 yıl boyunca Afganistan’da bulundu. Çoğu uzmanlar ABD’nin Afganistan’daki hedeflerinde ulaşamadığını söylüyor. Sizce ABD’nin yenilgisinin sebebi nedir?

ABD, Afganistan'da kendi ordusu gibi bir ordu kurmaya çalıştı. Ama başaramadı.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi, Washington’un bu ülkedeki performanslarının başarısız olduğunu gösteriyor.

- ABD’nin Afganistan'dan aceleyle ve sorumsuzca çekilmesi, bu ülkenin müttefikleri ve ortaklarının eleştirileriyle karşılaştı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsuzu?

Bu eleştiriler haklıdır ve ABD'nin başarısızlığını gösteriyor. Amerikalılar geri kalan vatandaşlarını ve onlar için çalışan Afganları Afganistan'dan çıkarabilseydi, daha az eleştirilerle karşılaşırdı.

- ABD’nin çekilmesinin ardından Washington’un Afganistan ordusuna verdiği silahlar Taliban’a kaldı. Sizce bu konu bölge için nasıl sonuçlara neden olabilir?

Bu silahların uzun vadede bakımı ve değiştirilmesi mümkün olmadıkça, kullanılmasının nasıl sonuçları olacağını kesin olarak söyleyemem.

- ABD'nin Irak ve Afganistan gibi ülkelerde uyguladığı askeri politikalar, bu ülkelerde yıkıma yol açmıştır. Size göre, ABD'nin askeri politikalarını yeniden gözden geçirmesinin zamanı gelmedi mi?

Evet ve bu Biden'ın söylediği ya da en azından dolaylı olarak söylediği şeydir. ABD'nin askeri politikalarını gözden geçirmesinin ve çok taraflı ilişkilere geri dönmesinin zamanı gelmiştir.