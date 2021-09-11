Emir Abdullahiyan Tacikistan'ın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin'e gönderdiği mesajda Tacikistan'in bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

Emir Abdullahiyan kaleme aldığı mesajda, yakın gelecekte iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da artmasını umduğunu dile getirdi.

Daha önce Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de “Tacikistan Bağımsızlık Günü” nedeniyle Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'a bir tebrik mesajı yollamıştı.

Bu mesajda, "İran, her zaman iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinden yanadır. Yakın gelecekte, karşılıklı menfaatlerin sağlanması, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin geliştirilmesi için iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini temenni ediyorum" ifadeleri kullanılmıştı.