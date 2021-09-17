Emir Abdullahiyan ve Lavrov Tacikistan'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan görüşmede Rusya ile kapsamlı ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra iki ülkenin Afganistan başta olmak üzere bölgesel konularda istişare yapması gerektiğini vurguladı.

Afganistan'daki mevcut karmaşık duruma atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, bunu ABD'nin bu ülkeden sorumsuz ve skandal bir şekilde çekilmesinin bir sonucu olarak nitelendirdi ve mevcut durumdan ABD yönetimini sorumlu tuttu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise görüşmede, Emir Abdullahiyan'ı İran’ın Dışişleri Bakanı olarak göreve başladığı için tebrik etti.

Lavrov ayrıca İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ı Moskova'yı ziyaret etmeye davet etti.

Şanghay İşbirliği Örgütünün Liderler Zirvesi, Ayetullah Seyyid İbrahim Raisi'nin de aralarında bulunduğu 12 üye ve gözlemci ülkenin liderlerinin katılımıyla Tacikistan’ın Başkenti Duşanba’da başladı.