Emir Abdullahiyan yakında Hindistan'a gidecek

Yeni Delhi, ABD ve Rus istihbarat ve güvenlik yetkililerine ev sahipliği yaptıktan sonra, şimdi de İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

The Hindu gazetesinin Yeni Delhi yetkililerine dayandırdığı bir haberde, Hindistan'ın Afganistan'ın komşularıyla kapsamlı görüşmeler yapmak amacıyla İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarına ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Bu görüşmelerde ikili ilişkiler ve Afganistan'daki gelişmeler ele alınacak.

Emir Abdullahiyan'ın Pazartesi günü Hindistan'a gideceği bekleniyordu; ancak bu ziyaret Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bir sonraki toplantısı nedeniyle ertelendi.

Suudi Arabistan Dışişleri Faysal bin Ferhan'ın önümüzdeki hafta başında Yeni Dehli'yi ziyaret etmesi planlanıyor.