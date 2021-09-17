Emir Abdullahiyan Tacikistan'da Çinli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede İan’ın iki ülke için bir yol haritası olarak 25 yıllık bir işbirliği anlaşması kapsamında Çin ile ilişkileri ilerletme kararlılığını vurguladı.

İran’ın yaklaşımı konusundaki destekleyici tutumundan dolayı Çin’i takdir eden Emir Abdullahiyan, ABD’yi, nükleer anlaşmanın ve İran’ın nükleer işbirliklerinin zayıflanmasının ana suçlusu olarak nitelendirdi.

ABD’nin İran’ın nükleer programı konusundaki yapıcı olmayan tutumuna atıfta bulunarak, “Beyaz Saray, İran milletine karşı tehdit edici bir ton kullanmamayı öğrenmeli” dedi.

Emir Abdullahiyan, yllarca süren işgalin ardından ABD'nin Afganistan'dan skandal bir şekilde çekilmesini Afganistan'ın komşuları üzerinde olumsuz etkileri olan Washington’un yapıcı olmayan tek taraflılığının başka bir örneği olarak yorumladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, ülkesinin İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün daimi üyesi olmasına yönelik desteği dahil olmak üzere iki ülkenin uluslararası konulardaki işbirliğini vurguladı.

İki ülke arasındaki 25 yıllık işbirliği anlaşmasının hayata geçirilmesini iki ülke ilişkileri açısından önemli bir yol haritası olarak değerlendiren Wang Yi, Çin'in İran ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesindeki kararlılığının altını çizdi.