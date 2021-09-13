İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 448 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 22 bin 541 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 114 bin 759'a vaka sayısı ise 5 milyon 318 bin 327'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 206'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 597 bin 215'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.