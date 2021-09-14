Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Hazar Denizi'ndeki ortak tatbikata tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlemesine tepki gösteren İranlı yetkili, "Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme bu konuya açıklık getirmiştir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Hazar'a kıyıdaş devletler arasında sağlanan anlaşmaya göre kıyıdaş beş ülke dışında Hazar Denizi'nde yabancı askeri varlıkların bulunması yasaklanmıştır. Bu konu Dışişleri Bakanlığı'nda inceleniyor." şeklinde konuştu.

Emir Abdullahiyan yakında Hindistan'a gidecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölgedeki ve Afganistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere yakında Hindistan'a gidecek.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 448 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 22 bin 541 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 114 bin 759'a vaka sayısı ise 5 milyon 318 bin 327'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 206'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 597 bin 215'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Emir Abdullahiyan, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün akşam İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra nükleer anlaşma ve bölgesel konular ele alındı.