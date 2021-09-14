İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 408 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 22 bin 329 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 115 bin 167'ye vaka sayısı ise 5 milyon 340 bin 656'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 123'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 627 bin 27'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.