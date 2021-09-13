Kudüs'te üç işgalci bıçaklama eyleminde yaralandı

Kudüs'te bugün (13 Eylül Pazartesi) öğleden sonra, Filistinli bir gencin gerçekleştirdiği bildirilen bıçaklama eyleminde üç yahudi yerleşimcinin yaralandığı haber verildi.



Verilen haberlere göre işgal askerleri eylemi gerçekleştiren gencin üzerine ateş ettiler ve o da ağır bir şekilde yaralandı. Eylemi gerçekleştiren gencin El-Halil şehrinden olduğu bildirildi.



Siyonistlere ait medya organlarının yayınladığı haberlere göre eylem işgal altındaki Kudüs şehrinin Yafa Caddesi'nde Merkez otobüs durağının yakınlarında, yahudi yerleşimcilerinin yoğun olduğu bir noktada gerçekleştirildi.



Yaralanan yerleşimcilerin yirmi yaşlarında oldukları ve aralarında aşırı siyonist bir din okuluna gidenlerin de bulunduğu belirtildi.



Eylem üzerine işgalci askerlerin olay yerinin yakınında bulunan Filistinli gençlere saldırdıkları ve birini de tutukladıkları bildirildi.



Bu arada işgal ordusu da eylemi gerçekleştiren gence yardımcı olduklarından şüphelendiğini ileri sürdüğü iki genci tutukladığını duyurdu.



Bu olayın Beytlahim'de, bir yahudi yerleşim merkezi yakınında bulunan Atsayun Kavşağı'nda Filistinli bir gencin bıçaklama eylemi girişiminde bulunduğu iddiasıyla işgalcilerin mermileriyle yaralanmasında kısa bir süre sonra gerçekleştiği ifade edildi.

