İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 487 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 20 bin 219 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 114 bin 311'e vaka sayısı ise 5 milyon 295 bin 786'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 278'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 568 bin 236'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.