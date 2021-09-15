Saddam rejimi milyarlarca doları yurt dışına kaçırdı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bağdat'ta düzenlenen "Çalınan Malların İadesi için Uluslararası Konferans" adlı etkinlikte konuştu.

Ülkede mezhep savaşı döneminde bile (2006-2008) yolsuzlukların yapıldığını söyleyen Kazımi, "Müessis devlet inşası halkımızla yüzleşmekten geçer. İlk günden beri temel hedefimiz; yolsuzluklarla mücadele. Bunun için yargı erki ve şeffaflık kurumuyla ortak komite kurduk. Bu komite bir yıl içerisinde 17 yılda ifşa edilemeyen yolsuzluk dosyasını ortaya çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Yolsuzluk ve terör aynı şeydir." diyen Kazımi, "Eski rejim döneminde de milyarlarca dolar yurt dışına kaçırıldı. Yolsuzlukla mücadele konusunda geri adım ve moral bozukluğu yok." ifadelerini kullandı.

AA