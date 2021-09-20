Netanyahu, Biden ile alay etti

Binyamin Netanyahu, Facebook sayfasında paylaştığı görüntüde, 27 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan Biden-Bennett görüşmesine gönderme yaptı.

Görüntüde, "Biden'ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördüm." ifadesini kullanan Netanyahu'nun başını öne eğmesi ve gözlerini kapatması dikkati çekti.

İsrail rejimi basını bu hareketle Netanyahu'nun, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden'ın uyukladığı yönündeki iddialara gönderme yaptığını yazdı.

Netanyahu'dan geri adım

Haberin ardından Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada, eski başbakanın Biden'ı değil Bennett'i eleştirdiği savunuldu.

Kaynak: AA