  1. Dünya
  2. Ortadoğu
20 Eyl 2021 09:38

Netanyahu, Biden ile alay etti

Netanyahu, Biden ile alay etti

Eski Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı görüşmede uyukladığı ileri sürülen anlarla dalga geçti.

Binyamin Netanyahu, Facebook sayfasında paylaştığı görüntüde, 27 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan Biden-Bennett görüşmesine gönderme yaptı.

Görüntüde, "Biden'ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördüm." ifadesini kullanan Netanyahu'nun başını öne eğmesi ve gözlerini kapatması dikkati çekti.

İsrail rejimi basını bu hareketle Netanyahu'nun, Bennett ile yaptığı görüşmede Biden'ın uyukladığı yönündeki iddialara gönderme yaptığını yazdı.

Netanyahu'dan geri adım

Haberin ardından Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan açıklamada, eski başbakanın Biden'ı değil Bennett'i eleştirdiği savunuldu.

Kaynak: AA

News Code 1897321
https://tr.mehrnews.com/news/1897321/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler