Gazze'de ressamlar İsrail hapishanesinden kaçan Filistinlileri resmetti

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin davetiyle hapishaneden kaçan mahkumların yüzünün çizildiği resimlerin yapıldığı duvarın toplam uzunluğu 40, eni ise 3 metreyi buluyor.

Hapishaneden kaçışa dair genel çizimlerin de yer aldığı çalışmada, ayrıca dikenli incirlerin içinden kaşık tutan bir elin çıkışı da resmedildi.

Resimlerin arka planında ise Filistinlilerin kaçtığı Gilbao Hapishanesi'nin duvarlarının resimlerine yer verildi.

Resimlerle mahkumların kaçışının büyük bir olay olduğunun resmedildiğini belirten Şellah, bu çizimlerle bu kaçış zaferinin Filistin halkının hafızasına kazınacağını ve hapishanelerde acı çeken Filistinlilerin unutulmayacağını sözlerine ekledi.

Şellah ayrıca, çizilen bu duvar resimleriyle İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere de destek mesajı gönderdiklerini ifade etti.

AA