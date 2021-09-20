İran Devrim Muhafızları'nın kendi kendine yeterlilik stratejik sergisi ve bomba imha ekipmanının tanıtım töreni bugün Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla düzenlendi.

Tümgeneral Selami bu törende yaptığı konuşmada, "Düşmanların yarattığı sorunların ve onların tehlikeli ve sinsice planlarının üstesinden gelebileceğimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimizi kanıtladık" dedi.

Düşmanların İran milletinin iradesine gölge düşürmek için çeşitli alanlarda yaptırımlar uyguladığına dikkati çeken Tümgeneral Selami, “Bugün, teknolojinin birçok zirvesi İran halkı tarafından fethedildi ve büyük hedeflerin kesiştiği noktada ve düşmanların uyguladığı acımasız yaptırımlar döneminde büyüdük.” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, “İran halkının ilerleyişi asla durdurulamaz. Bu inancın ürünü, gurur verici sürecin durdurulamazlığı ve devamıdır.” diye konuştu.

Törende Devrim Muhafızları'nın bomba imha alanında yerli imkanlarla ürettiği bazı yeni ürünleri sergilendi.

Çeşitli yeteneklere sahip robotlar, kontrol ve imha aracı, dedektör, bomba ve tuzak imha edici bu sergide tanıtılan ürünlerdir.