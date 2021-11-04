ABD İran milleti tarafından yenilmeye alışıktır

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Tahran’daki ABD'nin casusuluk merkezinin önünde 13 Aban (4 Kasım) Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen törende bir konuşma yaptı.

Tümgeneral Selami konuşmasında, bugünün İran halkı için büyük bir gün olduğunu belirterek, bu günde dünyanın en büyük imparatorluğu olan ABD’nin mağlup edildiğini söyledi.

ABD politikası sonucu son 100 yılda dünya genelinde 40’dan fazla büyük savaşın ortaya çıktığını dile getiren Tümgeneral Selami, “ABD Avrupa, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu, Uzak Doğu ülkleri ve Rusya’ya karşı savaşmıştır. 8 milyondan fazla ölüm, doğrudan ABD savaşlarının sonucudur. ABD'nin sahnelediği vekalet savaşları dışında darbeler, ekonomik yaptırımlar ve iç fitneler dahil olmak üzere ülkenin içişlerine yapılan 200'den fazla müdahale süper güç olduğunu iddia eden ABD politikasının bir sonucudur” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Selami, ABD'nin sürekli olarak İran milleti tarafından yenilmeye alışık olduğunu ancak bundan henüz bir ders çıkarmadığını ifade etti.

Tümgeneral Selami, “Büyük İran, Amerikan liderlerinin politikasını başarısız koydu. Ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliğinin İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından ele geçirilmesi aslında bu gücün yenilgiye doğru gittiğini müjdeledi” ifadesini kullandı.

Konuşmasının diğer bölümünde, savaş peşinde olmadıklarını ancak menfaatlerini savunmaya kararlı olduklarını belirten Tümgeneral Selami, “24 Ekim’de yaşanan ve haberi dün yayınlanan olay, İran milletinin kendi çıkarlarına zarar vermek isteyen her türlü gücün karşısında dimdik durduğunun açık bir kanıtıdır” dedi.

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Amerika'nın sözde büyükelçilik gerçekte ise casusluk merkezi olarak kullanılmıştı.