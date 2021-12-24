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24 Ara 2021 14:01

Devrim Muhafızları Genel Komutanı'ndan Siyonist Rejim'e uyarı

Devrim Muhafızları Genel Komutanı'ndan Siyonist Rejim'e uyarı

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, "Siyonist Rejim yetkilileri hatalarına dikkat etmeli. Yanlış yapmaları durumunda onların ellerini kırarız" dedi.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, ülkenin güneyinde yapılan "Büyük Peygamber (SAV) 17" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatın son aşaması sırasında yaptığı konuşmada, bu tatbikatın özellikle füze alanında gerçekleştirilmesinin net bir mesajı olduğunu belirterek, “Bu tatbikatın mesajı Siyonist Rejim yetkililerinin tehditlerine yönelik ciddi ve gerçek bir uyarıdır. Hata yaparlarsa ellerini kıracağız” dedi.

Gerçek operasyon ile füze tatbikatı arasındaki mesafenin sadece füzelerin fırlatma yönünün değiştirilmesinde olduğunu dile getiren Tümgeneral Selami, "Bu nedenle, düşmanlar söylediklerine dikkat etmelidir" ifadesini kullandı.

News Code 1899390
https://tr.mehrnews.com/news/1899390/

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