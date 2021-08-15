Her türlü tehdide karşı hazırız

İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hatem el-Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı General Kadir Rahimzade, Doğu Hava Savunma Bölgesi'ne ziyarette bulundu.

General Rahimzade, Afganistan sınırındaki durumla ilgili olarak, "Hava Savunma birliklerimizin hazırlık seviyesi çok yüksek ve ülke hava sahasını ve çevresindeki gelişmeleri titizlikle gözlemliyor, ayrıca her türlü tehdide karşı hazırdır." dedi.

Son günlerde Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Afganistan ile olan sınırlarının güvende olduğunu ve herhangi bir sorun yaşanmadığını söylemişti.

Selami ayrıca polis, ordu ve Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı güçlerin gerekli önlemleri aldığını ve endişe duyulacak bir şeyin bulunmadığını ifade etmişti.