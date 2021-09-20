  1. İran
20 Eyl 2021 16:03

İran: IKBY'de teröristlere ait 4 karargah yerle bir edildi

İran: IKBY'de teröristlere ait 4 karargah yerle bir edildi

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı Komutan Vekili General Mecid Ercümentfer, İran'ın IKBY'deki teröristlere yönelik düzenlediği operasyon hakkında açıklamada bulundu.

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı Komutan Vekili General Mecid Ercümentfer, İran'ın IKBY'deki teröristlere yönelik düzenlediği operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuzey Irak'ta İran'a karşı faaliyet yürüten terör örgütlerinin kötü eylemelerine misilleme olarak düzenlenen operasyonda terör örgütlerine ait 4 karargah hassas güdümlü füzelerle hedef alınarak imha edildi." dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran’a karşı herhangi bir maceracılık konusunda Irak'ın kuzeyindeki devrim karşıtı teröristlere uyarıda bulunarak, sınırlarda hiçbir sabotaj eylemine müsamaha göstermeyeceklerini vurgulamıştı.

News Code 1897341
https://tr.mehrnews.com/news/1897341/

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