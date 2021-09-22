Beşar Esad Kılıçdaroğlu’na "haber yolladı" iddiası

Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman canlı yayınında bir iddiada bulundu. "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Sayın Kılıçdaroğlu'na bir haber yolladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamadan sonra...” diyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sayın Genel Başkan ne dedi? 'Suriyelileri biz kendi istekleri ile memleketlerine göndereceğiz' dedi. Altını çiziyorum, 'kendi rızaları ile', otobüse doldurup zorla değil. Bunu yapabilmeniz için Suriye ile oturmanız lazım. Terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için de oturmanız lazım. Benim edindiğim bilgi; Beşar Esad Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından, açıklamanın tamamını tercüme ettiriyor ve CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Buyrun gelin bu konunun ayrıntılarını konuşalım' diyor.”

"Tabanının Kılıçdaroğlu'na tam destek vermesi gerekir"

Kılıçdaroğlu'nun, Esad'ın çağrısına henüz bir cevap vermediğini belirten Yarkadaş, "Eğer CHP önümüzdeki günlerde Kürt sorunun çözümündeki bu cesur tutumunu, Suriye'ye de giderek ve Beşer Esad ile de görüşerek taçlandırırsa CHP iki konuda inandırıcılığını arttırır. Bir; Kürt sorununu ben, HDP ile de konuşarak çözeceğim. İki; Suriyelileri kendi rızaları ile Suriye devletinin onayı ile memleketlerine göndereceğim. Bu konuda da CHP tabanının Kılıçdaroğlu'na tam destek vermesi gerekir. Yapılan araştırmalarda sığınmacıların yüzde 25'inin dönmeye meyilli olduğunu gösteriyor. Bu da bir milyon insan demektir" dedi.

Kaynak: T24