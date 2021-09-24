Cumhurbaşkanı Reisi'den İlam eyaletine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği dördüncü eyalet gezisi kapsamında bu sabah İlam kentine geldi.

Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'yi İlam Şehitleri Havalimanı'nda İlam Valisi ve bir grup yerel yetkili tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Reisi'ye dördüncü eyalet gezisinde bazı bakanlar eşlik ediyor.

Geldiği İlam Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Reisi, İlam vilayetinin sanayi, turizm, tarım ve madencilik gibi konularda kayda değer kapasitelere sahip olduğunu belirterek, "13. hükümet bu eyaletin gelişmesi için önemli planları var." dedi.

İran'da 5 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ilk gezisini Huzistan eyaletine gerçekleştirmişti.