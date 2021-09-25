Önümüzdeki 4 gün içinde İran nüfusunun yüzde 70'i aşılanacak

Tahran’ın güneyindeki Şehri Rey kentinde bulunan Şehit Fuladfer Okulu’nda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin katıldığı törenle yeni eğitim öğretim yılının ilk zili çaldı.

Cumhurbaşkanı Reisi törende yaptığı konuşmada, "Eğitimde adalet oldukça önemlidir ve hiç bir öğrenci yoksulluk nedeniyle eğitimden mahrum bırakılmamalıdır.” dedi.

Reisi, “Yeni eğitim öğretim yılına uzaktan ve yüz yüze eğitimle başlayacağız, ancak bazı okullarda öğrenciler derse katılmayabilir, bu yüzden sınıfları az sayıda öğrencinin katılımıyla açmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin hayatlarını korumanın hükümetin görevi olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Reisi, "Halihazırda birçok öğretmen ve hatta öğrenci aşılandı. Önümüzdeki 4 gün içerisinde ülke nüfusun yüzde 70'i aşılanacak. Bu nedenle Eğitim Bakanlığı’ndan hijyen kuralları çerçevesinde yüz yüze eğitime geçmesini talep ediyorum." diye konuştu.