  1. İran
18 Eyl 2021 16:18

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Tacikistan ziyareti sürüyor

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Tacikistan ziyareti sürüyor

Tacikistan’da bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İranlı dini alimi Mir Seyyid Ali Hemedani'nin mezarını ziyaret etmek üzere Külab kentine gitti.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere Tacikistan’da bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İranlı dini alim Seyyid Ali Hemedani'nin mezarını ziyaret etmek amamcıyla Külab kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Reisi ziyaretinden sonra halk arasında bir konuşma gerçekleştirecek. 

Şair ve din alimi olan  Mir Seyyid Ali Hemedani, Hemedan kentinde doğmuştur. Keşmir, İran ve Külab'da pek çok tarafdarı olan bu alim, hayatını haybettikten sonra naaşı Tacikistan'ın Külab kentindeki kabrine defnedilmiştir.

News Code 1897289
https://tr.mehrnews.com/news/1897289/

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