Cumhurbaşkanı Reisi, Belarus Büyükelçisini kubul etti

Cumhurbaşkanı Reisi geçtiğimiz hafta Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı sırasında Belarus Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, “İran ve Belarus özel sektör ve ticari şirketlerinin faaliyet alanının sağlanması, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesinde etkili olabilir” dedi.

Belarus Büyükelçisi'nin bu ülkenin İran'daki üniversite derecelerinin teyit edilmesi talebine de değinen Reisi, “Belarus üniversitelerinde çok sayıda İranlı öğrencinin bulunmasına göre bu sorun için uygun önlemlerin alınması gerekiyor” ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin dostane olduğunu belirten Belarus'un yeni Taran Büyükelçisi Dmitry Goltsov de güven mektubunu Cumhurbaşkanı Reisi’ye sunarak, “Ana görevim iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmektir ve bu hedefe ulaşmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

Belarus'un her zaman İran'ın dostu olduğunu ve her zaman öyle kalacağını dile getiren büyükelçi, “Ticaret borsalarının seviyesini yükseltmeye ve İran şirketlerinin yatırımı için zemin sağlamaya hazırız” diye konuştu.