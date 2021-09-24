  1. Ekonomi
24 Eyl 2021 14:19

İran'ın Lübnan'a gönderdiği ikinci petrol gemisi Suriye'de

İran'ın Lübnan'a gönderdiği ikinci petrol gemisi Suriye'de

Lübnan Hizbullah Hareketi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, İran'ın Lübnan’a gönderdiği ikinci petrol gemisinin Suriye'nin batısındaki Banyas Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Lübnan Hizbullah Hareketi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, İran'ın Lübnan’a gönderdiği ikinci petrol gemisinin Suriye'nin batısındaki Banyas Limanı'na ulaştığını açıkladı.

İran'ın gönderdiği akaryakıtı taşıyan 20 yakıt tankeri geçtiğimiz perşembe günü Lübnan topraklarına girmişti.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, İran ile akaryakıt anlaşmasına ilişkin, "Üçüncü akaryakıt taşıyan geminin Lübnan’a gönderilmesi konusunda İranlılarla anlaşmaya vardık. Lübnan’ın gelecekteki zorlu aşamaları atlatması için 3'ten fazla petrol gemisine ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

News Code 1897441
https://tr.mehrnews.com/news/1897441/

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