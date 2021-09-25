Hizbullah: İran'ın gönderdiği yakıt Lübnan kuşatmasını kırdı

Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, dün Al Manar TV kanalına verdiği demeçte, İran'ın Lübnan'a gönderdiği akaryakıt konusunu değerlendirdi.

Şeyh Naim Kasım, "Hizbullah'ın yardımıyla Suriye üzerinden ülkeye getirilen İran mazotu, ülkemize uzun süredir empoze edilen en önemli Lübnan kuşatmasını kırdı." dedi.

İran’ın gönderdiği mazotun ABD'nin Mısır doğalgaz boru hattının Suriye'den Lübnan'a geçişini kabul etmesine neden olduğunu belirten Naim Kasım, "Bu konu, Amerikalıların kafasını karıştırdı ve Lübnan'la iletişime geçmenin bir yolunu buldu." ifadesini kullandı.

Naim Kasım, "Hizbullah’ın Lübnan'da kurulmasından itibaren bu ülke daha da güçlendi." diye konuştu.

Lübnan Hizbullah Hareketi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, İran'ın Lübnan’a gönderdiği ikinci petrol gemisinin Suriye'nin batısındaki Banyas Limanı'na ulaştığını açıklamıştı.

İran'ın gönderdiği akaryakıtı taşıyan 20 yakıt tankeri 16 Eylül'de Lübnan topraklarına girmişti.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, İran ile akaryakıt anlaşmasına ilişkin, "Üçüncü akaryakıt taşıyan geminin Lübnan’a gönderilmesi konusunda İranlılarla anlaşmaya vardık.

Lübnan’ın gelecekteki zorlu aşamaları atlatması için 3'ten fazla petrol gemisine ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.