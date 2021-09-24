Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türkiye-ABD ilişkileri

"Türkiye-ABD ilişkileri şu ana kadar beklentim ve sayın Biden ile olan görüşmelerde de istenilen neticede değil. şu an da aynı şeyi düşünüyorum. İki NATO ülkesi olarak bizim farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir. Ben ABD liderlerinin hiç biriyle böyle bir sorun yaşamadım. ABD terör örgütleriyle mücadelede terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Mücadele etmesi gerekirken onlara yüklü miktarda silah araç gereç desteği veriyor. Bu yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları dünya kamuoyu ile paylaşmamız gereklidir."

Suriye meselesi

"Şu anda görüldüğü gibi ABD, Suriye ile de pek iniltili değil. Burada şimdi kim var, İran, Rusya ve biz varız. Burada eğer orayı da barış havzası haline dönüştüreceksek aramızda görüşmemiz şart. Bunları görüşeceğiz. Bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma gayreti içerisindeyiz. Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak.

Çok farklı yeni bazı tedbirler noktasında benim bilgi alanımdan öte bu Bilim Kurulu'nun ilgi alanı."

Kaynak: TRT Haber