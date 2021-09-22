Haşdi Şabi, Erbain zairlerinin güvenliğini sağlamaya hazır

Irak medyasına göre, Haşdi Şabi güçleri, Erbain etkinlikleri için güvenlik ve hizmet planının başlatıldığını duyurdu.

Haşdi Şabi güçleri, son günlerde terör örgütü IŞİD’in Erbain zairlerine yönelik saldırı çabasını başarısız koyduğunu açıklamıştı.

Haşdi Şabi'den yapılan açıklamada, “Haşdi Şabi, Erbain merasimleri sırasında Bağdat’ın güneyine saldırı yapmayı planlayan bir terör çetesini çökertti” ifadesine yer verilmişti.

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir. Ehlibeyt aşıkları, Erbain günü matem ve yas tutarak sokaklara dökülmektedirler.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.