İran'da yeni Radyo Televizyon Kurumu Başkanı belli oldu

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin atama kararı ile, Peyman Cebelli, Abdulali Ali Askeri'nin yerine İran Radyo Televizyon Kurumu (IRIB) Başkanı olarak atandı.

25 Ocak 1967 Tahran doğumlu Peyman Cebelli, İranlı bir politikacı, televizyoncu ve gazetecidir.

Ali Askeri ise 2016’dan itibaren Radyo Televizyon Kurumu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İran anayasası gereği, İran Radyo Televizyon Kurumu Başkanı İslami Devrim Lideri tarafından atanıyor ve gerekirse görevden alınıyor.