İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 268 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14 bin 78 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 120 bin 428'e vaka sayısı ise 5 milyon 587bin 40'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 93'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 31 bin 692'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.