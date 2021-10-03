Türkiye ve Azerbaycan, Nahçıvan'da ortak tatbikat yapacak

Türk medyasına göre, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak çalışabilirliğin sağlanması, eğitim planlaması, yönetimi ve icra esaslarının uyumlu hale getirilmesine yönelik 'Kardeş Tugay' Projesi başlatılmıştır." dedi.

Pınar Kara, "Türkiye Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı, 5-8 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye ve Azerbaycan unsurlarının katılımıyla Nahçıvan Azerbaycan'da icra edilecektir. Tatbikatın amacı, Türkiye ve Azerbaycan Kara Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmektir." ifadesini kullandı.