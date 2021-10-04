Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi erken seçim tarihini açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi erken seçim tartışmaları hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Erken seçim takvimi hakkında tarih veren Selvi, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Normalde 1 Ekim’le birlikte Meclis’e sunulması planlanıyordu. Ancak son zamanlarda muhalefetin erken seçim diye bastırması üzerine bir takvim değişikliğine gidildi. Seçim yasasındaki değişikliklerin bütçeden sonra Meclis’e sunulması bekleniyor. Yani aralık ayının son haftası. Meclis’ten geçmesi ise önümüzdeki yılın ocak sonu ya da şubat ayı olarak düşünülüyor. Peki bu ne getirecek?

Seçim yasası 2022 yılının ocak ya da şubat ayında olursa o zaman Anayasa’nın 67. Maddesi gereği 2023 yılının ocak ya da şubat ayından önce erken seçim yapılması mümkün olmayacak."