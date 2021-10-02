'Hayber Fatihleri' tatbikatı bölgenin stratejisini değiştirecek

İran Orudusu Kara Kuvvetlerine bağlı 25. Komando Tugay Komutanı General Ali Dilaver, ülkenin kuzeybatısında devam eden 'Hayber Fatihleri' isimli askeri tatbikata ilişkin açıklamada bulunarak, tatbikatta temsili düşman hedeflerinin başarıyla vurulduğunu söyledi.

Ülkedeki bazı ülkelerin kötü davranışlarını eleştiren General Dilaver, Siyonist Rejim ile IŞİD’li teröristlerin bölgedeki varlığına işaretle, “Hayber Fatihleri ​​tatbikatı bölgede İran Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli görevlerinden birdir ve İran'ın dost ve komşularına ‘barış ve dostluk’ mesajı veriyor. Ancak bu, bu İranlı askerlerin yeteneklerinin sadece bir kısmıdır. Bu tatbikat kesinlikle bölgedeki mevcut stratejiyi değiştirecektir.” ifadelerini kullandı.

İran medyasına göre, Ordu Kara Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla Hayber Fatihleri isimli tatbikatta, farazi düşman hedeflerine yönelik atışlar sürüyor. Yeni silahların test edildiği tatbikatta belirlenen hedefler başarıyla imha ediliyor.