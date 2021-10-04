Dünya Güreş Şampiyonası'nda iki İranlı sporcu altın madalyaya uzandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda İranlı milli sporcu Hasan Yazdani, serbest stil 86 kiloda altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Hasan Yazdani, bu gece düzenlenen final maçında ABD'li David Taylor ile karşılaştı. Milli güreşçi Yazdani, karşılaşmada rakibini 6-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Serbest stil 125 kiloda güreşen Emir Hüseyin Zare ise Gürcü rakibi Geno Petriyaşvili'yi 9-2 yenerek altın madalya sahibi oldu.

Başkent Oslo'da 2-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 60 ülkeden yaklaşık 650 güreşçi mücadele edecek.