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8 Ağu 2021 18:52

İran 7 madalya ile Tokyo Olimpiyatı'nda 27. sırada

İran 7 madalya ile Tokyo Olimpiyatı'nda 27. sırada

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 16. ve son günde yapılan madalya mücadelesiyle tamamlandı. İran, organizasyonu 27. sırada bitirdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakalarının ardından genel sıralamada ABD, Çin'i geçerek birinci oldu.

ABD son gün yarışların ardından 39 altın, 41 gümüş ve 33 bronz madalyayla uzun süre gerisinde kaldığı Çin'i geçmeyi başardı.

Çin 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz madalyayla ikinci olurken, ev sahibi Japonya 27 altın, 14 gümüş, 17 bronzla üçüncülüğü elde etti.

Oyunlarda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan İran Tokyo 2020'yi 27. sırada tamamladı.

Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sahibi olan İranlı milli sporcuların listesi şöyle:

Cevad Forougi - Atıcılık - Altın madalya

Muhammed Rıza Gerayi - Grekoromen-Altın madalya

Seccad Gençzade - Karate -Altın madalya 

Ali Davudi - Halter - Gümüş madalya

Hasan Yazdani - Serbest Güreş - Gümüş Madalya

Muhammed Hadi Saravi - Grekoromen Güreş - Bronz madalya

Emir Hüseyin Zare - Serbest Güreş - Bronz Madalya

News Code 1896305
https://tr.mehrnews.com/news/1896305/

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