İran 7 madalya ile Tokyo Olimpiyatı'nda 27. sırada

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakalarının ardından genel sıralamada ABD, Çin'i geçerek birinci oldu.
ABD son gün yarışların ardından 39 altın, 41 gümüş ve 33 bronz madalyayla uzun süre gerisinde kaldığı Çin'i geçmeyi başardı.
Çin 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz madalyayla ikinci olurken, ev sahibi Japonya 27 altın, 14 gümüş, 17 bronzla üçüncülüğü elde etti.
Oyunlarda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan İran Tokyo 2020'yi 27. sırada tamamladı.
Tokyo Olimpiyatları'nda madalya sahibi olan İranlı milli sporcuların listesi şöyle:
Cevad Forougi - Atıcılık - Altın madalya
Muhammed Rıza Gerayi - Grekoromen-Altın madalya
Seccad Gençzade - Karate -Altın madalya
Ali Davudi - Halter - Gümüş madalya
Hasan Yazdani - Serbest Güreş - Gümüş Madalya
Muhammed Hadi Saravi - Grekoromen Güreş - Bronz madalya
Emir Hüseyin Zare - Serbest Güreş - Bronz Madalya
yorumunuz