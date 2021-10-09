Formula 1 İstanbul Grand Prix'inde geri sayım

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları, bugün saat 15.00’te başlayacak. Yarış ise yarın aynı saatte gerçekleştirilecek. Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes’ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix’sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti. Bu iki pilot dışında Verstappen’in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault’tan Esteban Ocon ve McLaren’dan Daniel Ricciardo birer defa podyumun zirvesine çıktı.

100 bin bilet satıldı

Salgın sebebiyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix’si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park’ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi. Türkiye Grand Prix’sini 70’i yabancı olmak üzere 100’den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek. Formula 1’de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı’na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.

Kaynak: Türkiye gazetesi