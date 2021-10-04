İran İçişleri Bakanı'ndan 'Azerbaycan' açıklaması

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemi değerlendirdi.

Azerbaycan hakkında Vahidi, "Komşuluk politikasını izlediğimizi her zaman dile getirdik, komşularımızla iyi ilişkiler istiyoruz. Bizim kucağımız her zaman onlara açık." dedi.

Vahidi, düşmanların İran’ın komşuları ile iyi ilişkilere sahip olmasını istemediğini belirterek, “Bu konuda Siyonist Rejim ve özellikle ABD bölgede çok aktif ve milletler arasında tefrika yaratmak istiyor.” ifadesini kullandı.

Olaylara çok akıllıca bakılması gerektiğini vurgulayan Vahidi, “İki millet arasındaki çok önemli olan eski ve tarihi ilişkilere saygı duyulması lazım. Tüm komşularımıza her zaman dostluk eli uzatırız." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmed Vahidi, ülkenin kuzeybatısında düzenlenen 'Hayber Fatihleri' isimli askeri tatbikata ilişkin, "Yaptığımız tatbikatlar dostlarımız için dostluk ve güvenlik mesajı verir." diye konuştu.