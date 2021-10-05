Ayetullah Hamanei, matem törenine katıldı

Peygamber Efendimizin (s.a.v) rıhleti ve Hz. İmam Hasan’ın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda matem töreni düzenlendi.

İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi’nde düzenlenen merasimde Hüccetül-İslam Âli, Rahmet Peygamberi Resulü Ekrem Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile Ehlibeyti (as) anlatırken ünlü mersiyehan Selehşur da Ehlibeyt için ağıtlar yaktı.

Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v) hicretin 11.yılında rıhletinden önce sevgi ile nebevi şeriatın ahkâmı ve temellerini en seçkin yöntemler ve aynı zamanda kesin bir şekilde beyan eder, hak dinin maarifini yaymak ve halkı en iyi şekilde hidayete erdirmek için çalıştı.

İmam Hasan Mucteba (a.s) da yaklaşık 30 yıl boyunca babası Emir el-Mu'minin Hz. İmam Ali (a.s) ile halkı hidayet etmeye çalışmanın ardından 47 yaşında Muaviye’nin emri ve eşinin eli ile zehirlenerek şehit edildi.

Bugün 28 Safer nedeniyle siyaha bürünen İran'da matem törenleri düzenleniyor.