  1. Dünya
  2. Asya
6 Eki 2021 14:35

Afganistan'da kaymakam aracına bombalı saldırı: 3 yaralı

Afganistan'da kaymakam aracına bombalı saldırı: 3 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Kame ilçesinde Taliban yönetimi kaymakamının aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Yerel yetkililer, Kame'nin Kale-i Ahund bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda, kaymakam ile 2 korumasının yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Taliban sözcüsü ve Taliban geçici hükümetinin Kültür Bakanı Yardımcısı vekili Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'in Pagman ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonda 4 IŞİD üyesinin gözaltına alındığını kaydeden Mücahid, örgüte ait silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

Kaynak: AA

News Code 1897702
https://tr.mehrnews.com/news/1897702/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler