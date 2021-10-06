Afganistan'da kaymakam aracına bombalı saldırı: 3 yaralı

Yerel yetkililer, Kame'nin Kale-i Ahund bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda, kaymakam ile 2 korumasının yaralandığını bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan Taliban sözcüsü ve Taliban geçici hükümetinin Kültür Bakanı Yardımcısı vekili Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'in Pagman ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.
Operasyonda 4 IŞİD üyesinin gözaltına alındığını kaydeden Mücahid, örgüte ait silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.
Kaynak: AA
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