Kişida Fumio, Japonya’nın 100. başbakanı oldu

Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Kişida Fumio, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda başbakan seçildi. Partinin 31 Ekim'de olağan genel seçimlere gitmeyi planladığı belirtildi.

Kamu yayıncısı NHK'ya, göre milletvekillerinin 21 Ekim'de görev sürelerinin sona ermesini göz önünde bulunduran LDP seçim planlarını değiştirdi.

Buna göre, yeni başbakan 14 Ekim'de meclisi feshedecek ve 19 Ekim'de olağan genel seçim kampanyasını başlatacak. Olağan genel seçim 31 Ekim'de düzenlenecek.

Değişen takvim kapsamında Kişida'nın, 30-31 Ekim'de Roma'da düzenlenecek G-20 zirvesine katılmayacağı kaydedildi.

Kaynak: Euronews